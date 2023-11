ADIM Üniversiteleri İsrail'e Destek Veren Şirketlere Boykot Kararı Aldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde toplanan 18 üniversite, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma destek veren şirketlerin ürünlerine boykot etme kararı aldı. ADIM Üniversiteleri tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunu besleyen bu şirketlere karşı toplumun her kesiminden destek çağrısı yapıldı.

Hafta sonu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde toplanan ve kısa adı 'ADIM Üniversiteleri' olan 18 üniversite tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma destek veren şirketlerin ürünlerine boykot etme kararı çıktı.

18 devlet üniversitesinin bir araya gelerek oluşturduğu ve kısa adı 'ADIM' olan Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi tarafından İsrail'e destek veren büyük şirketlerin ürünlerine ortak boykot kararı açıklandı.

İsrail ordusunu besleyen bu şirketlerin ürünlerine boykot çağrısını toplumun her kesiminden destek çıkılması gerektiğini belirtilen açıklamada, " İsrail'in Gazze'ye uyguladığı devlet terörü karşısında ADIM Üniversiteleri olarak insanlık için sesimizi yükseltiyoruz. Son zamanlarda Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz kalmak, insanlık değerlerimize ihanet etmek anlamına gelmektedir. İsrail hükümeti tarafından Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen vahşet karşısında çocuklar dahil masum siviller yaşamlarını yitirmektedirler. Her vicdan sahibi birey gibi bu durum karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. İsrail ordusunu destekleyen bazı büyük şirketler de bu trajediye ortak olmaktadırlar. Biz, barışı ve insan haklarını savunan ve bu doğrultuda 'Geleceğe güçlü adım atan' bir birlik olarak, İsrail ordusunu besleyen bu şirketlerin ürünlerine karşı boykot çağrısı yapmaktayız. Bu çağrı, masum insanlara karşı eli kana bulananlara destek olanlara insan haklarının hatırlatılması nedeniyle yapılmaktadır. Hep beraber 'Özgür Filistin' çağrımızı küresel alanda yaygınlaştıralım, insanlık ve barış adına bu trajedinin sona ermesine yardımcı olalım" denildi. - MUĞLA