Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adilcevaz'da oy verme işlemi başladı

Adilcevaz'da oy verme işlemi başladı

Politika Haberleri

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de saat 08.00'den itibaren bütün sandıklarda oy verme işlemi başladı. Adilcevaz'da 74 sandıkta 18 bin 291 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bitlis genelinde toplam 220 bin 618 bin vatandaşsın oy kullanacağı ve 864 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle son bulacak. - BİTLİS

Bitlis Seçim Sonuçları
Bitlis Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bitlis Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Adilcevaz Türkiye Bitlis Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title