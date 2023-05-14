Adilcevaz'da oy verme işlemi başladı Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Adilcevaz'da oy verme işlemi başladı

BİTLİS - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de saat 08.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Adilcevaz'da 74 sandıkta 18 bin 291 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bitlis genelinde toplam 220 bin 618 bin vatandaşsın oy kullanacağı ve 864 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle son bulacak.