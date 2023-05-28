Adilcevaz'da oy sayımı başladı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimin için oy kullanma işlemi sona ererken, oy sayımına geçildi. Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu için oy kullanma işlemi sabah 08.00'de başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimin için oy kullanma işlemi sona ererken, oy sayımına geçildi.
Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu için oy kullanma işlemi sabah 08.00'de başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimin için oy kullanma işlemi sona ererken, oy sayımına geçildi. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika