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Adilcevaz'da oy sayımı başladı

Adilcevaz'da oy sayımı başladı

Politika Haberleri

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimin için oy kullanma işlemi sona ererken, oy sayımına geçildi. Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu için oy kullanma işlemi sabah 08.00'de başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimin için oy kullanma işlemi sona ererken, oy sayımına geçildi.

Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu için oy kullanma işlemi sabah 08.00'de başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimin için oy kullanma işlemi sona ererken, oy sayımına geçildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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