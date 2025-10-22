Haberler

Adil Karaismailoğlu, CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 50 Bin Lira Tazminat Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle CHP'li Ali Mahir Başarır'a açtığı davadan 50 bin lira tazminat kazandı. Karaismailoğlu tazminatı Gazze'ye bağışlayacak.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a açtığı manevi tazminat davasından 50 bin lira tazminat kazandı. Karaismailoğlu, davadan kazandığı tazminatı Gazze'ye bağışlayacak.

AA muhabirinin edindiğini bilgiye göre, Bakırköy 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Karaismailoğlu'nun avukatı Ferah Yıldız ile Başarır'ın avukatı Orhan Beken katıldı.

Duruşmada beyanı sorulan davacı vekili Avukat Ferah Yıldız, Başarır'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bir paylaşımda, müvekkilinin kişilik değerlerine saldırdığını ve kişilik haklarını ihlal ettiğini savundu.

Davalı avukatı Orhan Beken ise müvekkilinin paylaşımının siyasi bir atışmaya yönelik olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Tarafların dinlenilmesinin ve davanın kabulünün ardından Başarır'ın, Karaismailoğlu'na 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildiği bildirildi.

Karaismailoğlu'nun avukatınca açılan davanın dilekçesinde, davalı Ali Mahir Başarır'ın, 31 Mart 2025'te, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bir paylaşımda, Karaismailoğlu'nu hedef alan hakaret ve iftira dolu ifadeler kullandığı kaydedilmişti.

Adil Karaismailoğlu'nun, davadan kazandığı 50 bin lira manevi tazminatı Gazze'ye bağışlayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.