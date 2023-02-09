Aden Körfezi'ne ilişkin tezkere kabul edildi Politika Haberleri Aden Körfezi'ne ilişkin tezkere kabul edildi. Aden Körfezi'ne ilişkin tezkere kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda Aden Körfezi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının bulunmasına ilişkin tezkere görüşmeleri düzenlendi ve kabul edildi. Buna göre TSK deniz unsurları 10 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere bir yıl daha görev yapacaklar. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Aden Körfezi TSK Politika Haberler

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