ADD, Atatürk'e Hakaret Eden Lise Öğrencisini Kınadı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Pazar Şube Başkanı Metin Atasaral, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisiyle ilgili "Sorun Mustafa Kemal'i tanımayan, onun hatıralarına ahlaksızca saygısızlık yapan çocukta değil. Sorun kindar ve dindar nesil istiyoruz diyerek Cumhuriyetimizin eğitim anlayışını tarumar eden, Atatürk'ü onun devrim ve ilkelerini yok sayanda" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Pazar Şubesi üyeleri 17 yaşındaki bir lise öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yaptığı saygısızlığı düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı. Açıklamaya, ADD Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Osman Kaya, ADD Pazar Şube Başkanı Metin Atasaral, eski CHP Pazar İlçe Başkanı Kazım Balta ve ADD üyeleri katıldı.

"SORUN MUSTAFA KEMAL'İ TANIMAYAN ÇOCUKTA DEĞİL"

ADD Şube Başkanı Metin Atasaral şunları söyledi:

"Siyasal iktidarın, gözümün nuru olarak gördüğü imam hatip okullarından haddini bilmeyen bir öğrenci ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal'in hatırasına affedilmesi imkansız bir saygısızlık yapmıştır. Sorun ülkemizi kurtaran, devletimizi kuran, Mustafa Kemal'i tanımayan, onun hatıralarına ahlaksızca saygısızlık yapan çocukta değil. Sorun kindar ve dindar nesil istiyoruz diyerek Cumhuriyetimizin eğitim anlayışını tarumar eden, Atatürk'ü onun devrim ve ilkelerini yok sayanda. Eğitim müfredatından Atatürk'ü silerseniz, ulusal bayramları statlarda kutlamayı yasaklarsanız, Atatürk köşelerini okullardan kaldırırsanız, Atatürk ismini stadyumlardan okullardan silerseniz, ülkenin kurucu babalarına iki 'ayyaş' derseniz, bir takım kendini bilmez densizler de fırsatını bulunca Ulu Önderimize hakaret edeceklerdir. Çözüm Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin kurucusu fabrika ayarlarına dönmektir. Ödünsüz bir şekilde dönmektir."

"ATATÜRK'E YAPILAN SALDIRILAR YENİ DEĞİL"

ADD Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Osman Kaya şunları söyledi:

"Değerli dostlar, maalesef vefasızlığın kitabını yazıldığı bir dönemde yaşıyoruz ve bu vefasızlığın kitabının yazıldığı bu dönemde elbette ki öfkeli olmak bizim hakkımız. Çünkü bu memleketi karlar üzerinde yatarak, göğsünde şarapnel parçaları söndürerek altın tepsi içinde bize kazandıran Ulu Önder iki tane kendini bilmezin ağzına düşmüş görünüyor ki biz bunu reddediyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu tür kendini bilmezlerin bu tür şarlatanların, bu tür hainlerin ağzına düşmekten, sözlerin konusu olmaktan çok daha yücedir, çok daha yüksektir. Biz onu böyle biliyoruz ve daima da böyle bileceğiz. Aslında Atatürk'e yapılan saldırılar yeni değil. Atatürk yaşarken, Mustafa Kemal'e suikast düzenleyenleri çok iyi biliyoruz. Onların arkalarında hangi güçlerin olduğunu ve onlardan nasıl beslendiklerini, nasıl finoluk yaptıklarını çok iyi biliyoruz ve bugün Mustafa Kemal'in aziz hatırasına saldıranların da dünkülerden farksız olduğunu çok iyi biliyoruz.

"ELBETTE Kİ BU ÇOCUK TEK BAŞINA HAREKET ETMİYOR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin okullarından birinde okuyan 17 yaşında bir genç Mustafa Kemal'e ağıza alınmayacak ve görüldüğü zamanda utanılacak hareketler yapma cüretinde bulunuyor. Evet bu bir çocuk olabilir 17 yaşında değil, 12 yaşında olabilir ama nasıl oluyor da bir çocuk, bir genç Mustafa Kemal gibi insanlık tarihinin yüz akı olan liderlerden birine bu kadar edepsizce harekette bulunma cüretine bulunuyor. Bunun iklimi nedir, bunun arka planında ne var, bu nasıl bir gelişmedir nasıl bir süreçtir ki bu kadar kindar, bu kadar edepsiz ifade de bulunan insanlar, gençler, çocuklar ortaya çıkabiliyor. Elbette ki bu çocuk tek başına değil. Tek başına hareket etmiyor. Bu çocuğu bu hale getiren bir süreç var. Şunu son olarak belirtmekte fayda görüyoruz; Mustafa Kemal ve onun ilkeleri yalnız değildir. Sahipsiz değildir. Kanımız, canımız pahasına dahi olsa biz Mustafa Kemal'in aziz hatırasını ilke ve devrimlerini yaşatmaya yeminliyiz. Kellemizi, canımızı, malımızı her şeyimizi bu uğurda harcamayı, bu uğurda koymayı onurlu bir borç biliyoruz. Bu çerçevede tüm Atatürk düşmanları bilsinler ki Atatürk demek vatan demektir. Biz nasıl vatanımıza sahip çıkıyorsak, Mustafa Kemal'in aziz hatırasına da öyle sahip çıkacağız."