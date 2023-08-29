Adapazarı Belediyesi, yardım taleplerine karşı uyardı

Adapazarı Belediyesi, bazı şahısların Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve yardımcılarının adını kullanarak çeşitli yerlerden yardım talebinde bulunması üzerine vatandaşlara uyarıda bulundu.

Adapazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mutlu Işıksu ve yardımcılarının isimlerinin kullanılarak iş insanları ve esnaflardan yardım talebinde bulunulduğu belirtilerek, bu gibi durumlara kesinlikle itibar edilmemesi çağrısı yaparak durumu yetkililere bildirilmesi gerektiği vurgulandı. - SAKARYA