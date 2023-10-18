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Adana ve Osmaniye'de İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto edildi

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından Adana ve Osmaniye'de vatandaşlar, protesto gösterileri düzenledi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruplar, İsrail'e tepki göstererek zulmün sona ermesini istedi. Adana'da konsolosluğa taş atan bir grup ile Osmaniye'de gıyabi cenaze namazı kılan gruplar dağıtıldı.