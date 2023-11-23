Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurguladı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, devlet nezdinde vatandaşlara hizmet etmekle sorumlu kişiler olduklarını belirterek, "Vatandaş odaklı hizmet anlayışına azami riayet etmekle yükümlüyüz" dedi.

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi.

Kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin öneminin vurgulanarak kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Vali Köşger il idare şube başkanlarına hitaben kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Kurumlar arası diyaloğun arttırılması, yapılan iş ve işlemlerin takibi, sunulan hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hususlarında kurum müdürlerine talimatlarda bulunan Köşger, "Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir bütün. Bizler devletimiz nezdinde vatandaşlarımıza hizmet etmekle sorumlu kişileriz. Bulunduğumuz konumların ağırlığı ve sorumluluğuyla yapılan her bir işin, yürütülen her bir projenin en iyisi olması için gayret göstermek zorundayız. Bunları yaparken de mevzuat hükümlerine, şeffaflığın sağlanmasına, halkımızın memnuniyetini ön planda tutan vatandaş odaklı hizmet anlayışına azami riayet etmekle yükümlüyüz. Herkesin üzerine düşen bu sorumlulukları layıkıyla yerine getireceğine inanıyor, tüm müdürlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, görüş alışverişinin yapılması ile sona erdi. - ADANA