Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedeleri ziyaret etti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremzede vatandaşların barınması için Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde kurulan Şambayadı Konteyner Kent ile Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapımı devam eden deprem konutlarını ziyaret etti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremzede vatandaşların barınması için Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde kurulan Şambayadı Konteyner Kent ile Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapımı devam eden deprem konutlarını ziyaret etti.

İlk olarak Şambayadı Konteyner Kent'i ziyaret eden Vali Köşger, konteyner kentte gerçekleştirdiği incelemelerin ardından burada kalan depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Depremzedelerle bir müddet sohbet eden, onların hal ve hatırlarını soran Köşger; ülkenin 6 Şubat'ta dünyada eşi benzeri görülmemiş çok büyük bir felaket yaşadığını ve bu felaketin ardından ülkece çok zor günler geçirildiğini kaydetti. Ancak her şeye rağmen en kısa zamanda Adana'dan depremin izlerini silmek için çalışacaklarını kaydeden Köşger, "Daima depremzede hemşehrilerimizin yanında olacağız" dedi.

Konteyner kent ziyaretinin ardından Şambayadı Mahallesi'nde TOKİ başkanlığınca inşa edilen deprem konutlarını ziyaret eden Vali Köşger, konut inşaatında incelemelerde bulunup, projede gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ADANA