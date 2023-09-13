Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, depremzedeleri ziyaret etti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin kaldığı konteyner kentte ziyaretlerde bulundu. Köşger, depremzedelerle bir araya gelerek, depremin ardından ülkenin zor günler geçirdiğini belirtti ve depremzedelere destek olacaklarını söyledi. Ardından deprem konutlarının yapımını inceledi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin kaldığı konteyner kentte ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, Şambayadı Konteyner Kenti'nde depremzedelerle bir araya geldi.

Köşger, 6 Şubat'ta dünyada eşi benzeri görülmemiş çok büyük bir felaket yaşadığını, bu felaketin ardından ülkece çok zor günler geçirildiğini belirtti.

Depremin izlerini silmek için çalışacaklarını ifade eden Köşger, daima depremzede vatandaşların yanında olacaklarını kaydetti.

Köşger, depremzedeleri ziyaretinin ardından TOKİ tarafından yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.