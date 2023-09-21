Adana Valisi: Türk aile yapısına saldırı var, aile yapımızı korumalıyız

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Aile Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türk aile yapısına yönelik saldırı olduğunu belirterek, aile yapısını korumanın önemine vurgu yaptı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sistematik bir şekilde Türk aile yapısına yönelik saldırının olduğunu belirterek, "Aile yapımızı korumalıyız" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen 'Aile Çalıştayı'nın açılışı Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Köşger, bir sürü suni gündemin içinde meşgul olduğumuz, asıl meseleyi kaybettiğimiz bir dönemden geçtiğimizi belirtti. Belki de tarihin her döneminde böyle olduğunu söyleyen Vali Köşger, "Esas meselemizin 'aile' olması lazım. Türkiye'nin baş meselesi, gündemde tutulması gereken asıl konu bu olması lazım. Çünkü bizim toplumumuzun temeli ailedir. Bizi biz yapan değerlerle birlikte ailemizi sağlam bir şekilde koruyor olmamız lazım" diye konuştu.

Bunu 55-60 ülkeyi gezmiş, eğitim sebebiyle çeşitli ülkelerde bulunmuş birisi olarak gözlemlerime dayanarak ve 35 yılı aşkın da bir idareci olarak söylediğini belirten Vali Köşger, "Bizim toplumumuzun en değerli, en üstün, en önemli tarafı sağlam bir aile yapısına sahip olmasıdır. Bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bin yıllardır varlığımıza sürdürmemizi sağlayan esas unsur ailedir" ifadelerini kullandı.

Sistematik bir şekilde Türk aile yapısına yönelik saldırının olduğunu ifade eden Vali Köşger, "Biz büyük aileyi maalesef kaybettik. Büyük aile dediğim dedeler, nineler, halalar, teyzelerle birlikte bir aile. Aile yapımızı korumalıyız. Fert olarak kendi çekirdek ailemizi sağlam tutacağız ki sonra büyük ailemizi sağlam tutalım. Toplumun, temeli bu. Bireyin sığınağı da bu. Çocuklar için diyoruz ama büyükler için de öyle. Belli bir yaşa gelmiş insanın yine gidebileceği bir yer var mı?" diye konuştu.

Hiçbir kurumun, hiçbir suni yapının aile sıcaklığınındaki huzuru, mutluluğu ve segiyi veremeyeceğine de değinen Vali Köşger, "Huzurevleri bir karı kocanın bir çatı altında birlikte yaşamasının huzurunu veriyor mu? Kurumlarımızın fedakarca çalışmasına rağmen bir sevgi evi aile ortamının sıcaklığını verebiliyor mu? Bütün özverimize, bütün hassasiyetimize rağmen hiçbirisi ailenin yerini tutmaz, hiçbirisi ailenin yerine ikame edilemez." dedi.

Bizi bin yıllardır ayakta tutan, bizi bin yıllardır milletler arasında üstün, milletler asında mücadeleci, milletler arasında yıkılmadan yolumuza devam etmemizi sağlayan en önemli unsurun aile olduğunu belirten Vali Köşger, şöyle devam etti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uzmanlarının, mensuplarının yapması gereken en önemli şey, aile yapısını güçlendirmeye yönelik bütün tedbirleri almaktır. Aile yapısını bozmaya yönelik saldırıları önceden öngörüp ona yönelik tedbirler almak lazım. Tabi bunda devletimizin diğer müesseselerinin ve yaygın medyanın da desteği lazım. Aile yapısını bozucu nitelikle yayınların olmaması gerekiyor. Hep birlikte Türk aile yapısını korumaya yönelik çalışmamız lazım"

Bugünkü bu çalıştayda, birçok başlık altında aileye yönelik yapılan saldırılar, zayıflatıcı unsurları devreden çıkarmaya vakıf çalışmalar ve aile yapısını güçlendirmek için yapılması gerekenleri ortaya koyacağını dile getiren Vali Köşger, "Akademisyenlerimizin, katılımcılarımızın çeşitli görüş alışverişleri yapacağı ve öneriler sunacağı çalıştayımızın çok verimli olacağını düşünüyorum. Bütün katılımcılara ve fikir beyan eden tüm akademisyenlere şükranlarımı sunuyorum. Çünkü yapılan iş çok önemli" diye konuştu

Vali Köşger'in konuşmasının ardından çeşitli başlıklarda ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik görüş ve öneriler ele alındı. - ADANA