Adana politika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da 'Mahalle Buluşmaları'nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız bu hafta Mersin'den Abdülhamid Han sondaj gemisini uğurlayacak. Bütün bunlar kendi haklarımıza, milli menfaatlerimize sahip çıkma konusunda hangi aşamalara geldiğimizi, hangi gücü ve kapasiteyi ürettiğimizi gösteriyor." dedi.

Çelik, partisinin Sarıçam İlçe Başkanlığı tarafından Osmangazi Mahallesi'nde düzenlenen "Mahalle Buluşmaları" programına katıldı.

Mahalle sakinlerine hitap eden Çelik, daha çok buluşacaklarını, kaynaşacaklarını ve yol yürüyeceklerini söyledi.

Sarıçam ile çok özel ve duygusal bir bağının olduğunu belirten Çelik, ilçede gündüzü geceye, geceyi gündüze katarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çelik, CHP'li bir milletvekilinin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla ilgili sözlerini eleştirerek, şöyle konuştu:

"Bakın karşımızda Türkiye'de yapılan her iyi işi, güzel şeyi sabote etmeye çalışan bir anlayış var. Sayın Cumhurbaşkanımız, başkanlık ettiği YAŞ kararları sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde şimdiye kadar hizmet vermiş bazı komutanlarımız, askerlerimiz, görevlerinden emekliye ayrıldılar. Onlara milletimize dönük hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Doğal olarak bazı komutanlarımız da göreve geldiler. Onlar da inşallah Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleneklerine bağlı olarak şimdiye kadarki silahlı kuvvetlerimizin üstün asker yetiştirme, üstün disiplin anlayışına bağlı olarak vatanımız, milletimiz için vazife yapmaya devam edecekler."

"Silahlı Kuvvetlerimize nifak sokma siyasetidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de kümelenmeye çalışan terör örgütlerine yine "Bir gece ansızın gelebiliriz" dediğini hatırlatan Çelik, "Tam bunlar söylenirken Türk Silahlı Kuvvetleri, vatanı, milleti, sınırlarımızı korumak için yeni zaferlere imza atmaya hazırlanırken çıkmış CHP milletvekili bunları eleştiri konusu yapmaya çalışıyor. Biz bunun adına normal bir siyaset demiyoruz. Bu, ordumuza, Silahlı Kuvvetlerimize nifak sokma siyasetidir. Nifak sokmak, fesat üretmek siyasetidir. Bunlar geçmişte sürekli bunu yaptılar." diye konuştu.

Çelik, ordunun anayasal düzene, demokratik kurallara, milletin iradesine bağlı olmasından gurur duyduklarını, CHP milletvekilinin ise rahatsız olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımıza anayasal olarak, devletin başı olarak verilmiş görev ve yetkiler çerçevesinde Cumhurbaşkanımız bu yetkilerini kullandığı zaman çıkıp bundan da rahatsız oluyorlar. Onlar, kendilerini, her türlü işe müdahale etme hakkını kendilerinde görüyorlar. Ama sizin seçtiğiniz Cumhurbaşkanının böyle bir hakkı olmadığını düşünüyorlar. Peki, sizin seçtiğiniz Cumhurbaşkanına bu şekilde davrananlara karşı nasıl bir cevap vereceksiniz? Eminim ki 'Benim irademle seçilmiş olana saygı duymuyorsun' diyerekten bunları yapanları 2023'te bir daha sandığa gömeceksiniz."

Sarıçam'ı sokak sokak, meydan meydan dolaşacaklarını aktaran Çelik, "Her seçime giderken olduğu gibi provokasyonlar başladı. Bu provokasyonlara karşı birliğimizi, dirliğimizi koruyacağız." dedi.

"Hiç yorulmayan kadrolara sahibiz"

Alevi canlara yapılan saldırıları lanetlediklerini kaydeden Çelik, bu provokasyonları teker teker bozup darmadağın edeceklerinin altını çizdi ve "Şundan şüpheniz olmasın; Türkiye, Cumhurbaşkanımızın basiretli, dirayetli yönetimiyle yepyeni ufuklara açılmaya hazırdır. Hiç yorulmayan kadrolara sahibiz. Hiç yorulmayan bir vizyonla bu memlekete aşkla, sevdayla bakıyoruz. Partilerimiz farklı olabilir, Sünni, Alevi oluruz ama hepimizin adları farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir, gözbebeğimizdir." diye konuştu.

Memlekette en büyük güçlerinin birlik, dirlik ve kardeşlik olduğuna değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiğini görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımız NATO'ya gidiyor, NATO'da Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki iradesi, yaklaşımı, NATO belgeleri kayıt olarak geçiyor. Finlandiya ya da İsveç'te terör örgütlerini barındıranlara karşı buna müsaade etmeyeceğimizi söylüyoruz ve herkes diyor ki 'Türkiye haklıdır'. Türkiye teröre karşı en çok mücadele eden, terör örgütlerinin en çok saldırısına uğrayan ülkedir. Ki biz buna rağmen birliğimizi, dirliğimiz, gücümüzü korumaya devam ediyoruz. Ne PKK'sı ne DEAŞ'ı ne ötekisi ne berikisi, bizim aramıza asla nifak sokamayacak, asla birliğimizi ve dirliğimizi bozamayacaklar."

"Cumhurbaşkanımız Abdülhamid Han sondaj gemisini uğurlayacak"

Talimatı sadece milletten aldıklarını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Çeşitli konularda yaşanan sıkıntılar... Geçmişte bu sıkıntıları nasıl Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz politikalarla çözdüysek bundan sonra da çözeceğiz. Biz sadece milletten talimat alırız, sadece milletin emriyle hareket ederiz. Bizim sizden başka kulağımızı dayadığımız, sizden başka sözünü dinlediğimiz bir güç odağı yoktur. Biz sadece sizlerin iradesine bakarız. Bugüne kadar böyle geldik, bundan sonra da böyle gideceğiz. O yüzden sizin bu desteğiniz devam ettiği müddetçe, sizin kardeşliğiniz, dirayetiniz devam ettiği müddetçe Türkiye için kullandığımız o sloganı kullanıyoruz; siz böyle birlik ve dirlik sahibi oldukça Türkiye yenilmez. Türkiye'yi yenmeye, bölmeye çalışanlar her zamanda ve zeminde hüsrana uğrayacaktır çünkü en büyük kuvvet ve kudret sizin ortaya koyduğunuz birliktir, dirliktir. Siyasetin temeli, sütunu budur."

Mavi Vatan konusundaki kararlılıklarına da değinen Çelik, "Ne dedik; 'Mavi Vatan'dan bir karış su bile alamazsınız'. Cumhurbaşkanımız bu hafta Mersin'den Abdülhamid Han sondaj gemisini uğurlayacak. Bütün bunlar kendi haklarımıza, milli menfaatlerimize sahip çıkma konusunda hangi aşamalara geldiğimizi, hangi gücü ve kapasiteyi ürettiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"2023'te Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz"

Çelik, hizmetlerinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah 2023'te Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz, Cumhur İttifakı'nı Meclis'te güçlü kılacağız. Ondan bir sene sonra da hem Adana'da hem Sarıçam'da belediyeler yine Cumhur İtifakı'nın olacak. Bu hizmetler devam edecek. Şundan hiç şüphe etmeyin; en büyük gücümüz sizinle oluşturduğumuz birliktir, beraberliktir. Bu birlik, beraberlik, bu dirlik ortadan kalkmadığı müddetçe, devam ettikçe bize hiç kimsenin kem gözle bakması, bizi hiç kimsenin yolumuzdan çevirmesi söz konusu olamaz. Yeni hedeflere ulaşacağız."

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

Çelik, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde düzenlenen "Mahalle Buluşmaları" programında, "Hiç kimse Türkiye'nin vatan konusundaki hassasiyetini, terörle mücadele konusundaki kararlılığını test etmeye kalkmasın." dedi.

CHP'li milletvekilinin YAŞ kararlarıyla ilgili eleştirisine değinen Çelik, "Bunlara Türkiye, Türkiye'de herhangi bir yetki teslim edilmez. Bunlarla terörle mücadele falan yapılmaz. Bunlarla memleket yönetilmez. Bunlar sadece muhalefette belli yerleri karıştırarak fitne ve nifak siyasetiyle orduya ve diğer kurumların içine fesat sokmaya çalışıyorlar ama artık bu devir geçti. Sizler, demokrasimizi güçlendirerek, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu yürüyüşe Cumhur İttifakı'na bu güçlü desteği vererek bu fitne, fesat siyasetine geçit vermeyeceğinizi açık ve net şekilde ortaya koydunuz. Bundan sonra da bu duruşumuzu devam edecek."

Dünyada yaşanan savaşların ve tedarik zincirinde yaşanan problemlerin Türkiye'yi de etkilediğini aktaran Çelik, geçmişte ağır ve kronik sorunları çözdükleri gibi bundan sonrakileri de çözeceklerini vurguladı.

"Tek söyledikleri şey Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşıtlığı"

Ömer Çelik, "6'lı masayı" eleştirerek, şöyle devam etti:

"6+1. Ne yapmaya çalışıyorlar? Memleketin herhangi bir sorununu çözmek için bir tek önerileri yok. Tek söyledikleri şey, Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşıtlığı. Tayyip Erdoğan'a karşısınız, peki memleketin yönetilmesiyle ilgili hangi konuda neyi öneriyorsunuz? Hiçbir şey söyledikleri yok. Sadece 'AK Parti şunu yanlış yapıyor, Cumhur İttifakı bunu yanlış yapıyor' diyerek kendilerince bir çetele tutuyorlar. Bunların memleketi yönetecek böyle bir dirayet ortaya koymasının söz konusu olmadığı net bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla hepimiz, akılla, basiretle, dirayetle bütün bu meseleleri izliyoruz. Ne dedi geçen gün CHP Genel Başkanı, 'Ben şundan eminim, bir sonraki Cumhurbaşkanı Türkiye'de Millet İttifakı'ndan olacak'. Biz de bu mahalleden diyoruz ki yine yanılacaksın, yine sandığa gömüleceksin, bir sonraki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak."