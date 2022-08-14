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Adana politika haberleri | AK Parti'li Zenbilci, Kozan'da vatandaşlarla buluştu

Adana politika haberleri | AK Parti'li Zenbilci, Kozan'da vatandaşlarla buluştu

Adana haberleri... AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Zenbilci, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve partililerle, 10 mahalleye ziyarette bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Zenbilci, sorunları dinledi.

Zenbilci, vatandaşların taleplerine çözüm üretme amacıyla ilçe ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti.

AA / Fatih Azgın - Politika

AK Parti Hisarcık Kozan Adana Politika Haberler

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