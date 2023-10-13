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Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da Filistin için dua edildi

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya gelerek Filistin'e destek verdi ve İsrail'in saldırılarını protesto etti. Dua ve cenaze namazının ardından gruplar dağıldı.