Adana Kozan'da Asayiş Uygulaması: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 6-13 Kasım'da asayiş uygulamaları yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 av tüfeği, 28 mermi, 63 gram esrar ile 214 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekipleri, trafik denetiminde de 20 sürücüye para cezası uyguladı.
Kaynak: AA / Politika