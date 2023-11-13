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Adana Kozan'da Asayiş Uygulaması: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Politika Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 6-13 Kasım'da asayiş uygulamaları yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 av tüfeği, 28 mermi, 63 gram esrar ile 214 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, trafik denetiminde de 20 sürücüye para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Politika

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