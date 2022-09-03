Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADANA'DA 2 BİN POLİS İLE HAVA DESTEKLİ 'HUZUR' UYGULAMASI

Politika Haberleri

ADANA'da 2 bin polisin görev aldığı, helikopter ve dron ile havadan destek verilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalanırken, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve 5 kesici alet ile çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

ADANA'da 2 bin polisin görev aldığı, helikopter ve dron ile havadan destek verilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalanırken, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve 5 kesici alet ile çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı üzerine il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. 2 bin polisin görev aldığı 'Adana Huzur ve Güven' adlı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlenirken, helikopter ve dron ile havadan destek verildi. Sabit nokta kontrollerinde 5 bin 631 aracı durdurarak arama yapan ekipler, 8'i motosiklet 1'i elektrikli bisiklet 11 çalıntı araç ele geçirdi. Ayrıca 106 araç sürücüsüne de çeşitli kabahatlerden 224 bin 65 lira para cezası kesilirken, 5 araç ise trafikten men edildi.

151 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, kumar oynattığı saptanan 2 iş yerine adli, usulsüzlük tespit edilen 15 iş yerine ise idari işlem uyguladı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye ise 3 bin 601 lira idari cezası kesildi. Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 16 bin 299 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 27 kişiyi yakalarken, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmatlar ve 5 kesici alet ile çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Adana Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title