Adana'da Yağma ve Tefecilik Suçlarına Karışan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da yağma ve tefecilik suçlarına karıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Operasyonda şüphelilerden 7'si yakalandı ve çeşitli suç delilleri ele geçirildi.

Adana'da yağma ve tefecilik suçlarına karıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yağma ve tefecilik suçlarına karışarak haksız kazanç elde eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler 8 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 7'si yakalandı.

Aramalarda ruhsatsız tabanca, 203 mermi, 1 milyon 750 bin lira tutarında çek, alacak notlarının bulunduğu defter ve farklı kişilere ait 2 kredi kartı ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.