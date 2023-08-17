Adana'da uyuşturucu satan şüpheliler tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Mehmet O. ve Ali Rıza Ö. isimli şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Seyhan ilçesi Karasoku ve Sümer mahallelerinde satış yaptığı belirlenen Mehmet O. ile Ali Rıza Ö.'nün adreslerine baskın düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerdeki aramalarda 9,15 gram metamfetamin, 13 gram bonzai, 0,35 gram esrar, 49 sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 725 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA