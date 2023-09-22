Adana'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 15 Gözaltı

Adana polisi "çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne" yönelik yaptığı operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı. 20 adreste 22 silah ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kentte 'Şirinler' çetesi olarak bilinen "çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne" üye olduğu öne sürülen 15 kişiyi tespit etti. Kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon başlattı. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı detektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - ADANA