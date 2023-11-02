Adana'da yapılan uygulamalarda ve denetimlerde ruhsatsız tabanca bulunduran 57 kişi tutuklandı. Şahıslardan 3'ü otomatik olmak üzere 60 tabanca ele geçirildi.

Adana'da ruhsatsız silah taşıyan 57 kişi tutuklandı

Adana'da 57 kişiden 3'ü otomatik 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

ADANA - Adana'da bireysel silahlanmanın önüne geçmek için yapılan uygulamalarda ve denetimlerde ruhsatsız tabanca bulunduran 57 kişi tutuklanırken, şahıslardan 3'ü otomatik olmak üzere 60 tabanca ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü bireysel silahlanmanın önüne geçmek ve asayiş olaylarını önlemek için ruhsatsız silah taşıyan kişileri yakalamak şok uygulamalar yapmaya başladı. 23 Ekim'den bu yana yapılan uygulamalar neticesinde ruhsatsız tabanca bulunduran 57 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 3'ü otomatik olmak üzere 60 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"Vites topuzunun altındaki zuladan tabanca çıktı"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durduğu iki otomobilin zulasından ruhsatsız tabanca buldu. Farklı tarihlerde aranan her iki otomobilin vites topuzun iç kısmına gizlenmiş olarak ruhsatsız tabancalar bulundu.

"Polisten kaçmaya çalışıp tabancayı suya attı, dalgıç polis silahı buldu"

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Topalak Mahallesi'nde uygulama yaptı. Uygulama noktasını fark eden Bülent O. (25), polislerin 'dur' ihtarına uymayıp hızla kaçmaya başladı. Şüpheli Çatan Köprüsüne geldiği sırada otomobildeki ruhsatsız tabancayı Seyhan Baraj Gölü'ne attı. Kısa sürede şüpheli yakalanırken, dalgıç polisler tabancayı sudan çıkartarak el koydu.

"Otogara giderken çantasında 7 tabancayla ele geçirildi"

Motosikletli Yunus Timler Amirliği ekipleri, otogara gitmek için taksiye binen Eren G.'nin durumundan şüphelenince aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalardan Eren G.'nin çantasında ruhsatsız 7 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Eren G. ve Bülent O.'nun da bulunduğu 57 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.