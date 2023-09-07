Adana'da Polis Trafikte Gürültü Kirliliğine Karşı Denetimlerini Sürdürüyor

Adana polisi, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla toplu taşıma araçları ve diğer sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Trafik Denetleme Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, gürültü kirliliğinin önüne geçmek için sürücülere 'korna çalma' uyarısında bulunuyor.

Adana polisi trafikte gürültüden kaynaklı çevre kirliliğini azaltmak gayesiyle, toplu taşıma araçları ve diğer sürücülere yönelik denetimlerimiz devam ediyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ana cadde ve bulvarlarda gürültü kirliliğinin önüne geçmek için sürücülere 'korna çalma' uyarısında bulundu. Özellikle toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Caddesi İnönü Caddesi'nde sürücülere kornanın trafiği açmayacağını, gürültü kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkilediği uyarısında bulunan polis, bilgilendirici broşür dağıttı. - ADANA