Adana'da PKK/YPG üyeliği suçlamasıyla dava açıldı

Adana'da terör örgütü PKK/YPG soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve örgüt faaliyetlerine katıldığı iddialarıyla ilgili deliller bulunmaktadır.