Adana'da PKK'nın talimatıyla çıkan orman yangını davası devam ediyor

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla çıkan orman yangınıyla ilgili tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tanıklar ifade verdi.

Adana'da terör örgütü Pkk'nın talimatıyla iki farklı noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.B, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tanıklar ve sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Beyanı alınan tanık B.B, yangının çıktığı ormanlık bölgede kozalak bekçisi olarak çalıştığını söyledi.

Ormanlık yolda beyaz bir pikapla karşılaştığını belirten B.B, "Pikap birden yavaşlamaya başladı. Ben bu pikabın kozalak hırsızlığı amacıyla geldiğini düşünerek plakasını aldım. Bir süre sonra pikap gözden kayboldu. Çadırımın olduğu bölgeye dönerken pikap orman içinden fakat ters istikametten hızlıca seyir halindeydi. Pikabın ayrılmasında 2 dakika sonra orman içinden dumanlar çıkmaya başladı. Bu kişinin geldiği güzergahtaki ağaçlar yanıyordu." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık R.B, terör örgütü PKK ile bir bağlantısının olmadığını ve Sarıçam ilçesindeki iki farklı ormanlık alanda yangın çıkarmadığını ileri sürdü.

Tarım işçisi olduğunu kaydeden sanık R.B, "Ormanlık alanda bulunmadım. Ben bahçede durdum. Ormanlık alana gitmedim. Tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık R.B'nin tutukluluk halinin devamına, bu duruşmaya katılmayan tanığın diğer celse zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sarıçam ilçesindeki iki farklı ormanlık alanda geçen yıl 13 Ağustos'ta yangın çıkardığı ve Konya'daki yüksek hızlı tren hattına da saldırı planladığı gerekçesiyle 4 Eylül 2022'de tutuklanan ve eylemlerini terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği belirlenen R.B. hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan da müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.