Adana'da oy kullanma işlemleri tamamlandı, sayımlar başladı Adana'da Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri tamamlanarak sayımlara başlanıldı.

Adana'da oy kullanma işlemleri tamamlandı, sayımlar başladı

ADANA - Adana'da Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri tamamlanarak sayımlara başlanıldı.

Sabah 08: 00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Adana'da ilk oylar kullanıldı.

08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17: 00'da sona erdi. Kent genelinde 4 bin 773 sandıkta oy kullanıldı.