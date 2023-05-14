Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da oy kullanma işlemleri tamamlandı, sayımlar başladı

Adana'da oy kullanma işlemleri tamamlandı, sayımlar başladı

Politika Haberleri

Adana'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri tamamlanarak sayımlara başlanıldı.

Adana'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri tamamlanarak sayımlara başlanıldı.

Sabah 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Adana'da oylar kullanıldı.

08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Kent genelinde 4 bin 773 sandıkta oy kullanıldı. - ADANA

Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Adana Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title