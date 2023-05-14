Adana'da oy kullanma işlemleri tamamlandı, sayımlar başladı

Adana'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri tamamlanarak sayımlara başlanıldı.

Adana'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri tamamlanarak sayımlara başlanıldı.

Sabah 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Adana'da oylar kullanıldı.

08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Kent genelinde 4 bin 773 sandıkta oy kullanıldı. - ADANA