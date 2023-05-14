Adana'da oy kullanma işlemleri başladı

Adana'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullanma işlemleri başladı.

Adana'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullanma işlemleri başladı.

1 milyon 781 seçmenin olduğu kentte 4 bin 795 sandık kuruldu. Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ilk oylarını kullanan seçmenler, sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADANA