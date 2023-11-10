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Adana'da Operasyonda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, iki evde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.