Adana'da Millet İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Seçimine ilişkin açıklama
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Adana'da Millet İttifakı ortağı siyasi partiler, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin açıklama yaptı.
Adana'da Millet İttifakı ortağı siyasi partiler, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin açıklama yaptı.
CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda ittifak ortağı partilerin milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları adına açıklamalarda bulundu.
28 Mayıs'ta herkesin sandığa gitmesini isteyen Çelebi, seçimin ikinci turunda milletin desteğini alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçeceklerini savundu.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: AA / Politika