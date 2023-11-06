Adana'da İncirlik Üssü'ne girmeye çalışanlara polis müdahalesi

Adana'da ABD ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan kişilere polis ekipleri biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın düzenlediği gösteriye polis güvenlik önlemi aldı. Altı polis memuru yaralandı.

Adana’da ABD ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan kişilere polis ekipleri biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

Pazar günü İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin’e saldırılarını protesto etmek için Adana'daki İncirlik Üssü önünde gösteri düzenleme kararı aldı.

İncirlik Üssü’nde ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı bulunuyor.

DHA’nın haberine göre İstanbul'dan hareket eden konvoy, Pazar sabahı Adana'ya giriş yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın çağrısıyla diğer şehirlerden gelenler de ana konvoyla birleşti.

Polis ekipleri, üs çevresindeki cadde ve sokakları kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Grubun, Sezai Karakoç Bulvarı'nda belirlenen alanda miting yapmasına izin verildi.

Konvoy üs çevresine yaklaşırken bazı göstericiler tarlalar üzerinden üsse girmeye çalıştı.

Atlı polisler ve çevik kuvvet ekipleri, grubu dağıtmak için biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

Altı polis yaralandı

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyetin anons aracıyla İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan gruba seslendi.

İnci, altı polis memurunun olaylar sırasında yaralandığını belirterek, "Hep beraber son duamızı yapıp, sükunet içinde evlerimize gidelim. Allah rızası için. Hastanede altı arkadaşım var. Bunları konuşmanın sırası değil. Haklı davamızda, haksız duruma düşmeyelim" dedi.

Bir kişinin dua etmesinin ardından göstericiler slogan atarak dağıldı.

Diğer yandan protesto, Pazar akşamı Ankara’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ziyaretinden önce gerçekleştirildi.