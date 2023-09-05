Adana'da Helikopter Destekli Huzur ve Güven Uygulaması

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekipleri tarafından helikopter destekli olarak gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında, silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin olduğu bölgede denetim yapıldı. Uygulama kapsamında çok sayıda kişi GBT sorgusundan geçirilerek aranan kişiler gözaltına alındı.