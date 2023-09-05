Adana'da Helikopter Destekli Huzur ve Güven Uygulaması
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekipleri tarafından helikopter destekli olarak gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında, silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin olduğu bölgede denetim yapıldı. Uygulama kapsamında çok sayıda kişi GBT sorgusundan geçirilerek aranan kişiler gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçen hafta düzenlenen silahlı saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği Çukurova Caddesi'nde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla denetim yaptı.
Çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusunun yapıldığı uygulamada, aranan kişiler gözaltına alındı.
"Huzur ve güven" uygulamalarının ileriki günlerde de süreceği öğrenildi.