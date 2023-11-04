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Adana'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Adana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. HÜDA PAR İl Başkanlığı öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İnönü Parkı'nda bir araya geldi. Grup, taşıdıkları döviz ve bayraklarla slogan atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.