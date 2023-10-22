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Adana'da Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi

Adana Seyhan ilçesinde HÜDA PAR İl Başkanlığı tarafından Filistin'e destek mitingi düzenlendi. Katılımcılar İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti ve Filistin'e destek sloganları attı.