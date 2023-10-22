Adana'da Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi
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Adana Seyhan ilçesinde HÜDA PAR İl Başkanlığı tarafından Filistin'e destek mitingi düzenlendi. Katılımcılar İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti ve Filistin'e destek sloganları attı.
Adana'da, HÜDA PAR İl Başkanlığınca Filistin'e destek için miting yapıldı.
Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta düzenlenen miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Etkinliğe ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla gelen katılımcılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.
Okunan ilahilere eşlik eden katılımcılar, Filistin'e destek sloganları attı.
HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, buradaki konuşmasında, İsrail'in Filistin'deki işgalini her geçen yıl artırdığını söyledi.
Birleşmiş Milletleri, Filistin'de yaşananlara "seyirci kalmakla" eleştiren Ramanlı, "Yüreğimiz yanıyor. Aklımız, fikrimiz kardeşlerimizle birlikte ama bu yetmiyor." dedi.