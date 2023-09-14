Adana'da FETÖ üyesi hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'bölge talebe mesulü' hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın örgüt içindeki faaliyetleri ve ilişkileri detaylı bir şekilde yer aldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz R.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık R.Ö. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık H.P'nin ifadelerine yer verildi.

R.Ö'nün sohbet toplantıları düzenlediğini belirten tanık, "Ben Çukurova Üniversitesini kazanınca R.Ö. ile Adana'da buluştum. Benim kaldığım örgüte ait ev ile kendisi ilgileniyordu. R.Ö. örgüt içinde 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütüyordu. Faaliyetlerimle ilgili tuttuğum çeteleyi R.Ö'ye teslim ediyordum." ifadelerini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen R.Ö'nün "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı bilgisi aktarıldı.

Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, ByLock yazışmalarında adının geçtiği, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı belirtilen iddianamede, R.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.