Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 23 şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda el bombası ve silahlar ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü belirlediği 23 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma tamamlanınca 12 Eylül günü 23 adrese baskın yapıldı. Baskında yapılan aramalarda ise 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı. Evlerde yapılan aramada el bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. İfadesi alınan 17 şüpheli 15 Eylül günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA