Adana'da DEAŞ Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kıskaç" operasyonunda 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Adana'da da Özel Hareket polislerinin katıldığı operasyonla 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. - ADANA