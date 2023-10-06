Adana'da DEAŞ Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon kapsamında toplamda 92 şüpheli yakalandı.
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kıskaç" operasyonunda 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Adana'da da Özel Hareket polislerinin katıldığı operasyonla 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika