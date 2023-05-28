Adana'da 13'üncü Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanma işlemleri başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'inci turunda 1 milyon 781 seçmenin olduğu şehirde 4 bin 795 sandık kuruldu.

Adana'da Cumhurbaşkanı seçimi oy kullanma başladı

ADANA - Adana'da 13'üncü Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanma işlemleri başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'inci turunda 1 milyon 781 seçmenin olduğu şehirde 4 bin 795 sandık kuruldu. Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Oy kullanan vatandaşlar, "Hayırlı uğurlu etsin", "Milletim için hayırlısı olsun" diyerek zarflarını sandıklara attı.