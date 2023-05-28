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Adana'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Oy Kullanma İşlemi Başladı

Adana'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Oy Kullanma İşlemi Başladı

Politika Haberleri

Adana'da 13'üncü Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanma işlemleri başladı. 1 milyon 781 seçmenin olduğu şehirde 4 bin 795 sandık kuruldu. Sabah 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı.

Adana'da 13'üncü Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanma işlemleri başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda 1 milyon 781 seçmenin olduğu şehirde 4 bin 795 sandık kuruldu. Sabah 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Oy kullanan vatandaşlar, "Hayırlı uğurlu etsin", "Milletim için hayırlısı olsun" diyerek zarflarını sandıklara attı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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