Adana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanmasının ardından Cumhur İttifakı taraftarlarını sevince boğdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 civarında oy olarak 13. Cumhurbaşkanı seçilmesinde sonra partililer sokağa döküldü. Türkiye genelinde sandıkların açılması ve seçim sonuçlarının netleşmesi ile birlikte Adana'da Cumhur İttifakı taraftarları AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı binası önüne gelerek zaferi kutlamaya başladı. Davul zurna eşliğinde Erdoğan lehine sloganlar atan vatandaşların yanı sıra cadde ve sokaklarda uzun konvoylar oluşturuldu.

Kutlamaya gelen vatandaşlar çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Yaşasın Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. - ADANA