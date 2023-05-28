Adana'da Cumhur İttifakı Seçmenlerinden Coşkulu Kutlama

Adana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlamasının ardından Cumhur İttifakı seçmenleri araçlarıyla kent genelinde konvoy oluşturarak kutlama yaptı.

ADANA'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlamasının ardından Cumhur İttifakı seçmenleri araçlarıyla kent genelinde konvoy oluşturarak kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'dan fazla oy almasının ardından Adana'da, çok sayıda vatandaş sokaklara çıktı. Araçlarıyla konvoylar düzenleyen Cumhur İttifakı seçmenleri korna çalarak seçim zaferini kutladı. Araçlarına Türk bayrakları AK Parti flamaları açan vatandaşlar, şehir turu attı. AK Parti teşkilatları önünde toplanan vatandaşlar da çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynayıp kutlama yaptı.

İLÇELERDE DE KUTLANDI

Adana'nın merkez ve kırsal ilçelerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi coşkuyla kutlandı. Kozan ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, müzik eşliğinde oynadı. Bir TIR şoförü ise MHP bayrağı astığı aracıyla kutlamalara katıldı.