Adana'da Çıkar Amaçlı Organize Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı

Adana'da daha önce yapılan operasyonla gözaltına alınan ve 75 şüphelinin tutuklandığı 'çıkar amaçlı organize suç örgütü' üyesi olduğu ve cinayet olayına karıştığı öne sürülen 3 kişi de özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı.

Adana'da daha önce yapılan operasyonla gözaltına alınan ve 75 şüphelinin tutuklandığı "çıkar amaçlı organize suç örgütü" üyesi olduğu ve cinayet olayına karıştığı öne sürülen 3 kişi de özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı.

Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunladıkları, iş adamlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koydukları, uyuşturucu ticareti ile dolandırıcılık yaptıkları ve elebaşılığını Ramazan B.'nin yaptığı öne sürülen "Bayğaralar çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü üyelerine yönelik" Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlenen ve İçişleri Ali Yerlikaya tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan operasyon kapsamında 75 şüpheli tutuklanmıştı.

Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 75 kişi tutuklanırken 3 AK-47 Kalaşnikof silah, Mp5 otomatik silah, Thomson otomatik silah, 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirilmişti.

12 Ekim'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde, giyim mağazasının önündeki Mehmet Ulaş'ın, Ramazan B.'nin talimatı, Enes F.'nin azmettirmesiyle Kerem K. ile Ayhan Ö. tarafından öldürüldüğünü, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirledi. Bu tespit üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM ekipleri yaptıkları ortak çalışmada cinayeti işleyen iki şüpheli ile olayın azmettirici Enes F.'nin merkez Sarıçam ilçesinde saklandığını tespit etti. Eve özel harekat polisleri ile şok operasyon düzenleyen ekipler 3 şahsı gözaltına aldı. Şahısların gözaltına alınma anları ise saniye saniye görüntülendi. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - ADANA