Adana'da Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları Oylarını Kullandı

Adana'da 13. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için büyükşehir ve ilçe belediye başkanları oy kullandı. Belediye başkanları, oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini ve seçim sonuçlarının Türkiye'ye huzur, özgürlük ve demokrasi getirmesini dilediklerini belirttiler.

Adana'da büyükşehir ve ilçe belediye başkanları 2. turda sandık başına giderek oylarını kullandı.

13. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar ile Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Karalar, oy kullanmasının ardından "Sevgili eşim Nuray Hanım'la birlikte vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oy kullanmak yarınlara umut sarkıtmak, 'bu ülke bizim' demektir" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir oyunu eşi Raziye Kocaispir ile birlikte kullandı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyunu TOKİ Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu, 1085 nolu sandıkta kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Seçim sonuçlarının Türkiye'ye huzur, özgürlük ve demokrasi getirmesi dileğinde bulunarak oyunu kullanan Akay, "Geleceğimize sahip çıkmak için, demokratik hakkımızı kullanıp, vatandaşlık görevimizi yaparak oyumuzu kullandık. Seçimlerin, huzur içinde herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmasını, sandıktan çıkan sonuçların da ülkemize huzur, özgürlük ve demokrasi getirmesini diliyorum. Hayırlı olsun" dedi. - ADANA