Adana'da 55 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda, 55 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1'i uzun namlulu 8 tüfek, 47 ruhsatsız tabanca ve 583 fişek bulundu. Ayrıca 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda, 55 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda da uygulamalar yaptı. Operasyon ve denetimlerde 1'i uzun namlulu 8 tüfek, 47 ruhsatsız tabanca, 583 fişek ele geçirildi, 35 şüpheli de gözaltına alındı. Öte yandan ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 kişiyi yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezlerine götürüldü. Firari hükümlüler ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADANA