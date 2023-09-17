Adana'da 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 4 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adreslere baskın yaparak 4 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Politika