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Adana'da 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 4 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere baskın yaparak 4 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Politika

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