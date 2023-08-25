Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı provası yapıldı

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'nci yıldönümü kutlama töreninin provası gerçekleştirildi. Kentin en işlek caddeleri trafiğe kapatıldı ve vatandaşlar balkon ve pencerelerden provayı izledi.

ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'nci yıldönümü kutlama töreninin provası yapıldı. Türk bayrakları asılı askeri araçlar, saat 09.00'da İstasyon Meydanı'na geldi. Kentin en işlek caddeleri olan Atatürk Caddesi ve Ziyapaşa Bulvarı trafiğe kapatıldı. Çok sayıda askeri araç ve polis ekibi yerini aldıktan sonra tören provası gerçekleştirildi. Vatandaşlar balkon ve pencerelerden Türk bayrakları sallayarak provayı izledi. (DHA)