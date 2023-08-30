Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerde coşkuyla kutlandı.

Merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'ndaki törene Vali Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu Komutanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi Atatürk Parkı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk konuldu. Burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törende günün anlam ve önemine dair konuşmayı Garnizon Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Aykut Arslan yaptı. Katılımcılar, 30 Ağustos şiirlerinin okunmasından sonra halk oyunları grubunun gösterisini seyretti. Kutlamalar, askerlerin ve askeri araçların geçit töreniyle sona erdi. (DHA)