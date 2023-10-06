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Adana'da 3 DEAŞ'lı yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından DEAŞ'e yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'kıskaç' operasyonunda 92 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu. Adana'da da özel hareket polislerinin operasyonuyla 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli şahısların emniyetteki sorguları devam ediyor.