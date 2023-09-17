Adana'da 17 DEAŞ Terör Örgütü Mensubu Yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda Adana'da 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyonlarda el bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi.