Adana'da 14 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi'nde park halindeki kamyonda arama yaptı. Aracın kasasındaki plastik tanklarda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.